Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Koen van Keulen (17)

Bij de zoektocht naar Koen van Keulen in Italië is in een greppel langs een doorgaande weg een stoffelijk overschot gevonden.

Het is nog onduidelijk of het om de vermiste Koen uit Soest gaat. Nadat de 17-jarige Koen van Keulen donderdagnacht verdween, werd er een grote zoektocht op touw gezet. Maandag werd ook de hulp van Nederlandse speurhonden ingeroepen. Dit meldt RTV Utrecht.

RTV Utrecht-verslaggever Marc van Rossum du Chattel meldt vanuit Italië: 'Het is een drukke weg langs het Gardameer. Met een vangrail aan de zijkant, dus weinig ruimte om te lopen. Als iemand hier 's nachts loopt bestaat de kans dat diegene aangereden wordt.' Koen wordt al sinds donderdagnacht vermist. Hij was met zijn broer en vrienden gaan stappen, maar stapte op de terugweg niet gelijk met hen uit de shuttlebus. Hij zou later dan wel eerder de bus hebben verlaten. Van Rossum du Chattel: 'Als Koen later is uitgestapt, klopt dat met de plek waar het lichaam nu is gevonden.'