Meer 75-plussers begeven zich online

Vier jaar eerder was dat in beide gevallen nog iets meer dan 40 procent. Bij de 65- tot 75-jarigen groeiden internettoegang en -gebruik tegelijkertijd minder snel. Van alle inwoners heeft 94 procent van de inwoners van Nederland thuis toegang tot internet en maakt 92 procent er gebruik van. Dit meldt CBS.

Meer 75-plussers kwamen in het bezit van een tablet of smartphone, 30 procent van de Nederlanders in deze leeftijdscategorie beschikte er in 2016 over. Drie jaar eerder had nog maar 10 procent een tablet en 5 procent een smartphone ter beschikking. Ook onder 65- tot 75-jarigen is het tablet- en smartphonebezit in dezelfde periode ruim verdubbeld. Het tabletbezit onder de ouderen in deze leeftijdscategorie groeide tussen 2012 en 2016 van 28 naar 60 procent, het bezit van smartphones nam tegelijkertijd toe van 24 naar 65 procent.