Lek gevonden in StemWijzer

Beveiligingsonderzoeker Loran Kloeze heeft een lek ontdekt in de online StemWijzer die maandag in de lucht is gegaan in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart. De telling is niet voor de normale bezoeker te zien, maar Kloeze kon doormiddel van de Chrome-browser de code ontrafelen.