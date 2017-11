John de Mol wil met nieuw Talpa Network 'overal en altijd' bereikbaar zijn

Talpa Network is de naam van het nieuwe, Nederlandse mediabedrijf dat de consument content aanbiedt via events, radio, tv, digital, social en e-commerce. Dit heeft John de Mol, oprichter van Talpa, donderdag tijdens een persconferentie in Amsterdam bekendgemaakt.

Binnen deze organisatie gaan onder meer 538, Veronica, SBS6, Sky Radio, Net5, Radio 10, SBS9, JUKE en KIJK elkaar versterken. Wekelijks staan deze mediamerken in contact met in totaal 12,8 miljoen Nederlanders. Voor de nieuwe e-commerce-tak is de basis gelegd met de overname van Emesa. Dit bedrijf, dat bekend is van onder meer VakantieVeilingen, is in Nederland marktleider op het gebied van dynamic pricing in de vrijetijds-, retail- en reissector. Nederlandse content, waarmee men zich kan onderscheiden van internationale partijen, wordt bij Talpa Network de rode draad door alle media en activiteiten heen met als doel zowel de consument als de adverteerder meer te bieden.

'Content is de driver'

John de Mol, oprichter van Talpa: 'Het medialandschap en het mediagedrag van de consument veranderen. Op dit moment kunnen wij met een nieuw type mediabedrijf, Talpa Network genaamd, voorsorteren op de kansen die ons nog relevanter maken voor de kijkers, luisteraars en gebruikers van onze content. Wij geloven dat over alle kanalen heen content de driver is. Meer dan ooit kun je met content verhalen vertellen en mensen betrekken en verbinden, maar wel steeds meer op de tijd en plaats die de consument bepaalt'.

Altijd zichtbaar, hoorbaar en bereikbaar

'Daarom willen we altijd zichtbaar, hoorbaar en bereikbaar zijn. Met dit lokale netwerk zijn wij waar en wanneer dat het beste uitkomt voor de consument. Daar geloven wij in en daar gaan wij de komende jaren ook substantieel in investeren. Het is misschien gek, maar niet minder waar: in dit land is Talpa het enige grote mediabedrijf dat volledig Nederlands is. Op basis van dat feit durf ik te beweren dat wij de markt als geen ander kennen', aldus De Mol.

Radio, TV en digitaal

In aanloop naar de lancering van Talpa Network, was de eerste stap de start van Talpa Radio. Met 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica worden wekelijks meer dan 7 miljoen mensen bereikt. Daarna kwam de volledige overname van SBS Broadcasting, dat verder zal gaan onder de naam Talpa TV. De vier commerciële tv-zenders SBS6, Net5, Veronica en SBS9 hebben een gezamenlijk bereik van ruim 90 procent van alle Nederlanders (13 jaar en ouder).

Al deze mediamerken hebben digitale extensies met online (video)content en sommige merken brengen ook events voort. Met het video on demand-platform KIJK en muziekdienst JUKE wordt verder ingespeeld op de behoefte van het uitgesteld of vooruit consumeren van content. Daarnaast bevat Talpa Network het multi channel network Social1nfluencers, waarvan de 160 content creators gezamenlijk miljoenen jonge volgers op YouTube hebben.

Het overgenomen Emesa heeft met de sites VakantieVeilingen, ActievandeDag en TicketScout ruim 100 miljoen bezoeken per jaar en 5 miljoen subscribers in Nederland. Compleet nieuw is de introductie van ‘Meer…’, de login waarmee de consument online toegang heeft tot alle labels van Talpa Network. Hiermee kan men meer kijken (programma’s terug- of vooruitkijken of online live de UEFA Champions League volgen), meer luisteren (naar de genoemde radiozenders én themakanalen) en meer profiteren van exclusieve veilingen en winacties.

VoetbalTV

Een andere primeur is VoetbalTV, een samenwerking met de KNVB. Op dit platform zijn straks amateurwedstrijden live te volgen en clips hiervan te delen met familie en vrienden. Deze en nog meer activiteiten zijn vanaf nu verdeeld over de zes pijlers van Talpa Network: Talpa Events, Talpa TV, Talpa Radio, Talpa Social, Talpa Digital en Talpa e-Commerce.

Meer Nederlandse content

De meerwaarde voor de consument bestaat uit meer Nederlandse content, meer unieke en complete ervaringen en meer gemak, maar ook de adverteerder wordt meerwaarde geboden. Talpa Media Solutions van Talpa Network is één loket waar bedrijven hun merk- en marketinguitdagingen kunnen neerleggen voor conventionele én moderne, crossmediale oplossingen. Naast deze vereenvoudiging, wordt het dankzij het Talpa Smart Data Platform ook mogelijk om gerichter potentiële klanten te bereiken.

Talpa Media Solutions vormt samen met Talpa Platform en Talpa Creative de drie steunpilaren van de nieuwe organisatie. Talpa Platform heeft als doel om met behulp van innovatieve technology en data alle bedrijfsonderdelen optimaal en toekomstgericht te laten functioneren. Talpa Creative biedt op elk vlak de creatieve ondersteuning en waarborgt daarmee het DNA binnen de organisatie.

'Grenzen vallen weg'

Talpa Network is meer dan de optelsom van de mediamerken, het is een netwerk waarbij de grenzen tussen media wegvallen en waar nieuwe mogelijkheden ontstaan. Talpa Network is de paraplu waaronder wordt samengewerkt, niet alleen met de eigen merken en mensen maar ook met externe partners. Op dat gebied zijn er eveneens nieuwe mogelijkheden en ook compleet nieuwe business modellen, zeker voor partijen die ook content in het hart hebben gesloten.