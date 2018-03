Edwin Kennedy nieuwe CCO bij The Datacenter Group

Edwin Kennedy (53) is per 27 februari 2018 aangesteld als Chief Commercial Officer (CCO) bij The Datacenter Group. Deze verandering sluit aan bij de groeifase waarin het bedrijf zich bevindt. Kennedy gaat de klant- en partnerrelaties nog verder aansterken en de commerciële groei versnellen, om zo het marktaandeel verder te vergroten.

Edwin is vanaf heden verantwoordelijk voor de commerciële groei. Dit betekent dat Siemon van den Berg (CEO) een stap terug zal doen en zich meer gaat toeleggen op het aanscherpen van de bedrijfsstrategie. “We gaan The Datacenter Group naar een volgende fase brengen. In 2017 zijn we begonnen met het ‘Scaling Up’ programma van Verne Harnish, wat eraan heeft bijgedragen dat we onze langere termijn strategie opnieuw hebben bepaald, onze BHAG ofwel Big Hairy Audacious Goal. Ik ga mij meer richten op onze overname- en nieuwbouwplannen. Daarom zijn we blij dat we Edwin hebben mogen verwelkomen als nieuw directielid. Na een lange intensieve selectieprocedure hebben we er vertrouwen in dat Edwin de juiste persoon is voor deze functie,” aldus Van den Berg.

Geboren voor het ondernemen

Edwin Kennedy is een voorman als het om bedrijfsontwikkeling gaat. Vanuit de Militaire Inlichtingendienst rolde hij ooit de automatisering in en daar ontwikkelde hij zijn liefde voor Sales. Met verschillende Masters op zak heeft hij al ruim 20 jaar ervaring in de commercie. Als Interim Sales en Managing Partner van SalesPulse diende Kennedy bedrijven als KPN, Eurofiber en Verzekeruzelf.nl. Daarvoor werkte hij in verschillende landen voor Capgemini, HCL Technologies en EDS en gaf hij regelmatig les op Nyenrode in een Executive MBA.

Groei, en wel met het juiste gedachtengoed

Kennedy: “Mijn internationale ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik een breed perspectief op bedrijfsvisies heb. Ik vind de langere termijnstrategie van The Datacenter Group erg mooi, net als de puurheid van de manier van werken bij dit bedrijf. Soms doen bedrijven zich mooier voor dan dat ze zijn. De manier van bedrijvigheid is hier heel erg consequent. De basis is in balans, dat voel je en dat is heel erg belangrijk om meters te maken en focus aan te brengen. Over drie jaar staat er een herkenbare formule, gestegen in volume, een fors aantal datacenters verdeeld over de Benelux, maar wel met het gedachtengoed van The Datacenter Group; van zo gaan we met elkaar om!”