Koopkracht stijgt minder dan gedacht

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben huishoudens in Nederland volgend jaar gemiddeld 0,7 procent meer te besteden. De stijging valt lager uit dan voorspeld werd op Prinsjes. toen werd uitgegaan van een toename van 1 procent. Het kabinet ging er toen van uit dat de zorgpremies veel minder hard zouden stijgen. Bij sommige verzekeraars stijgt de zorgpremie welm et 10 procent. Dit meldt de NOS donderdag.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat vooral de lagere inkomens er volgend jaar op vooruit zullen gaan. Ook gepensioneerden en mensen met een kleine beurs gaan er volgend jaar op vooruit. De koopkracht van ouderen stijgt met 0,5 procent door een verhoging van de ouderenkorting en de AOW.

Zo'n 18 procent van de Nederlanders gaat er volgend jaar niet op vooruit of op achteruit. Dat zijn met name ouderen met een eigen vermogen of een aanvullend pensioen naast de AOW. Dat komt doordat veel aanvullende pensioenen niet meestijgen met de inflatie.

Dat de koopkracht dit jaar een stuk hoger lag, kwam door de economische groei en doordat de belastingtarieven voor de tweede en derde schijf omlaag gingen.