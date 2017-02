CBS: Machines, gas en bloemen lucratiefste product voor Nederlandse export

De export van machines en machineonderdelen leverde in 2015 bijna 13 miljard euro op. Dat is bijna 2 procent van het bruto binnenlands product. Het gaat bijvoorbeeld om chipmachines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie. Dat meldt CBS op basis van een eerste onderzoek naar de belangrijkste exportgoederen.

Na de machines is Nederlands aardgas via de export het belangrijkste. Agrarische producten zijn ook heel belangrijk voor de Nederlandse export, meldde CBS eerder. Zo staat sierteelt (bloemen, planten, boomkwekerijproducten, bloembollen) op plaats drie in de top tien van meest waardevolle exportproducten. Ook vlees, zuivel, voedingsbereidingen (onder andere babymelkpoeder), groenten en aardappelen zijn terug te vinden in de top tien van exportproducten met de hoogste toegevoegde waarde.

De tien belangrijkste Nederlandse exportproducten zijn samen goed voor 48 procent van alle exportverdiensten aan goederen van Nederlandse makelij. In 2015 leverden deze goederen via de export 53,3 miljard euro (toegevoegde waarde) op. De top tien van exportproducten zorgt daarmee voor 7,9 procent van het Nederlandse bbp.

Machines steeds belangrijker

Ook in 1995 en 2005 waren machines de belangrijkste exportgoederen. Voor de Nederlandse export zijn ze steeds belangrijker geworden. Lag het aandeel van machines in de totale exportverdiensten in 1995 op 8,9 procent, in 2015 was dat 11,5 procent. Zo verdienen we bijvoorbeeld steeds meer aan machines voor het vervaardigen van computerchips. Ook aardgas en voedingsbereidingen (babymelkpoeder) zijn nu een stuk belangrijker voor de Nederlandse export dan twintig jaar geleden.

Minerale brandstoffen per euro minst winstgevend

Door alle afzonderlijke goederengroepen op te tellen kunnen zeven hoofdgroepen van goederen worden onderscheiden. Dit betreft de volledige export van Nederlandse makelij. Dan blijkt dat we aan alle voeding en dranken iets meer verdienen via de export dan aan alle machines en apparaten. Wel exporteren we meer machines en apparaten in termen van omzet.

Door het vergelijken van exportverdiensten en exportomzet kan ook worden berekend aan welke goederen we het meest en minst verdienen per euro exportomzet. Aan fabricaten en landbouwproducten (voeding, dranken, natuurproducten en grondstoffen) wordt per euro exportomzet het meest verdiend, tussen 65 en 73 eurocent.

Aan een euro export van minerale brandstoffen verdienen we het minst (40 eurocent). Naast de lucratieve export van aardgas exporteert Nederland namelijk ook grote hoeveelheden aardolieproducten (zoals benzine en stookolie) met een lage toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde is hier laag, omdat aardolieproducten geproduceerd worden uit ruwe aardolie die uit het buitenland wordt gehaald. Deze import drukt de winst voor de Nederlandse export.