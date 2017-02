Kraft Heinz ziet af van overname Unilever

De overname van het Brits-Nederlandse concern Unilever door het Amerikaanse levensmiddelengigant Kraft Heinz is van de baan. Dit melden de bedrijven in een gezamenlijk persbericht.

Kraft Heinz had een bod van 143 miljard euro gedaan dat door Unilever werd afgewezen. Dit omdat Unilever het bedrag te laag vond en onvoldoende voordelen zag in een overname. Volgens beide partijen lekte de overname te vroeg uit waardoor zij geen tijd hadden om van gedachten te wisselen over de overname. Hierdoor ziet Kraft Heinz af van de overname van Unilever.

De overname van Unilever zou voor de Amerikanen een grote stap voorwaarts zijn want Unilever is een stuk groter dan Kraft Heinz.