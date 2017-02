Flinke toestroom studenten naar populaire opleidingen met numerus fixus

Er schreven zich 46.542 mensen in voor de 91 numerus fixusstudies in het land. Maar die hebben maar plek voor 19.482 studenten. Dit melden meerdere media maandag. Bij de studie International Business Administration van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is de verhouding het scheefst. In het hbo is de opleiding is de opleiding Fashion & Textile Technologies van de Hogeschool van Amsterdam zwaar overtekend, met 1290 inschrijvingen voor 410 plekken. Veel scholieren hebben zich ook ingeschreven voor de studie Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. En ook de studie geneeskunde is populair bij studenten. Op de faculteiten geneeskunde is in totaal plaats voor 2785 studenten, maar er hebben zich wel 8404 scholieren aangemeld.

Desley van der Zande van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert in het NOS Radio 1 Journaal: 'Het is heel vervelend dat veel studenten nu niet de studie kunnen gaan doen die ze willen.' Bij de numerus fixusstudies is de centrale loting dit jaar afgeschaft. Universiteiten en hogescholen mogen nu zelf scholieren selecteren voor hun opleidingen. Daarbij staan niet alleen de cijfers centraal, maar wordt er ook gekeken naar persoonlijkheid en motivatie.