Mercedes roept 1 miljoen auto's terug

Dit meldt persbureau Reuters. Bij de fabrikant zjin zeker al 51 incidenten gemeld, maar daarbij zijn geen doden of gewonden gevallen, zo liet de fabrikan van het persbureau weten.

Het gaat om voertuigen van de klasse A, B, C, E en CLA, GLA en GLC, voornamelijk nieuwe modellen, gekocht tussen 2015 en 2017. De eigenaars krijgen schriftelijk bericht. Volgens Reuters duurt de reparatie een uur en is die kosteloos. Hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen is niet bekend.