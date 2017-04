Werkloosheid daalt verder

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend, meldt het CBS.

Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind maart 415 duizend WW-uitkeringen.

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in maart 2017 uit op 415 duizend, een daling met duizend (-0,3 procent) ten opzichte van februari. Het aantal uitkeringen aan jongeren nam toe met 1 procent. Ook onder 25-35-jarigen steeg het aantal uitkeringen licht (0,7 procent). Bij de oudere leeftijdsgroepen was in maart sprake van een daling, waarbij de afname onder 55-plussers (-0,8 procent) in het oog springt. Naar sector bekeken was de afname het grootst in de landbouw (-5,1 procent) en bij de bouwbedrijven (-3,8 procent). In het grootwinkelbedrijf (4,1 procent) en bij de banken (2,5 procent) nam het aantal uitkeringen toe.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in maart 66,4 procent betaald werk. Dat zijn 8,5 miljoen mensen. Bijna 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 14 duizend per maand gegroeid.



Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 463 duizend werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.