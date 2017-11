Kappersbranche: experiment lage btw geslaagd

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde vandaag haar onderzoek naar de effecten van de verlaagde btw op kappersdiensten. Doelstelling bij de introductie van de lage btw in 2000 was het creëren van werkgelegenheid. Het onderzoek toont aan dat vrijwel de gehele btw-verlaging is doorgegeven aan de klant van de kapper, maar het CPB geeft aan niet in staat te zijn om de werkgelegenheidseffecten aan te geven. Kappersbranchevereniging ANKO kan dat wel. Recent eigen onderzoek laat een groei zien van maar liefst 5.400 banen in de periode 2000 – 2017.

Lage btw naar de klant

Bij de introductie van de lage btw op arbeidsintensieve diensten was er veel kritiek te horen. De angst bestond dat de sectoren die de lage btw kregen toebedeeld dit niet in de consumentenprijs zouden doorberekenen. Het CPB-onderzoek laat nu onomwonden zien dat dit wel gebeurd is. Dit toont niet alleen aan dat de opzet van de btw-verlaging heeft gewerkt. Het laat ook zien dat het ontwikkelen van succesvolle werkgelegenheidsinitiatieven met professionele branches in Nederland mogelijk en dus wenselijk is.

Meer werkgelegenheid

Het CPB kan de werkgelegenheidseffecten van de btw-verlaging niet aantonen. Een belangrijke reden voor deze onmogelijkheid is dat het CPB niet de beschikking heeft over voldoende statistisch verantwoorde waarnemingen. De ANKO geeft daarbij nog aan dat het CPB bij het bekijken van het werkgelegenheidseffect ten onrechte de Nederlandse schoonheidsspecialisten als controlegroep heeft gebruikt. Een economische vergelijking tussen beide beroepsgroepen gaat op bijna alle vlakken mank.

In opdracht van de ANKO heeft Panteia meermaals onderzoek gedaan naar de werkgelegenheidseffecten van de btw-verlaging. Zowel in 2014 als in 2017 bleek dat er in de periode 2000 – 2017 zo’n 5.400 banen in de kappersbranche zijn bijgekomen, uitsluitend als gevolg van de btw-verlaging. Een btw-verhoging naar het hoge tarief leidt tot een verlies van 5.300 banen in de kappersbranche, zo blijkt ook uit deze onderzoeken.