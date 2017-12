Blokker Holding verkoopt Duitse Xenos-activiteiten aan TEDi

Holding en TEDI GMBH & CO. KG (TEDi) hebben een akkoord bereikt over de verkoop van alle Duitse activiteiten van Xenos aan TEDi.

Xenos, de Nederlandse winkelketen in eigentijdse producten op het gebied van hobby, feestjes, inrichting en decoratie, bezit in Duitsland 63[1] winkels. TEDi neemt deze Duitse winkels over en zal ze ombouwen naar TEDi-winkels. Dit proces zal de komende maanden geleidelijk plaatsvinden. Alle arbeidscontracten in Duitsland maken onderdeel uit van deze transactie.

De voorgenomen transactie is in lijn met de op 16 mei 2017 door Blokker Holding aangekondigde strategiewijziging. Het bedrijf zal zich volledig richten op de Blokker-keten en alle overige winkelbedrijven verkopen. Met de overname van de Xenos-winkels versterkt TEDi haar positie als de leidende non-food retailer in Duitsland en breidt het bedrijf haar netwerk uit naar 1.800 winkels.

Jeroen Visser, CFO Blokker Holding: “Deze transactie stelt ons in staat extra aandacht te geven aan de Nederlandse activiteiten van Xenos. We blijven werken aan een sterke commerciële positionering en een goede voorbereiding op de toekomstige verkoop van Xenos Nederland. De transactie omvat alle bestaande Xenos-arbeidscontracten in Duitsland. Ik ben ervan overtuigd dat dit de best mogelijke uitkomst is voor alle belanghebbenden en een solide volgende stap in de uitvoering van de concernstrategie van Blokker Holding.”

Silvan Wohlfarth, Voorzitter van de Raad van Bestuur, TEDi: “De overname van de Duitse Xenos-winkels biedt een geweldige kans om de ambitieuze groeidoelstellingen van TEDi te verwezenlijken. In Duitsland willen wij ongeveer 150 winkels per jaar openen. Het totaal aantal winkels in Europa moet in de komende jaren groeien tot 5.000. Het assortiment en de klant-benadering van Xenos passen perfect bij TEDi. De overname van de Duitse Xenos-winkels biedt ons ook een uitgelezen mogelijkheid om toegang te krijgen tot winkels op toplocaties.”

De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante mededingingsautoriteiten en het advies van de Centrale Ondernemingsraad van Blokker Holding. Naar verwachting wordt de transactie vóór eind januari 2018 afgerond. De Xenos-winkels zullen vervolgens in enkele maanden worden omgebouwd naar TEDi-winkels.

[1] 63 winkels exclusief één franchise winkel die geen onderdeel uitmaakt van de transactie met TEDi

----------------------------------------------------------------------------

