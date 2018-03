Expansiedrift Coolblue niet te stuiten, omzet naar 1,2 miljard

Coolblue is er in 2017 in geslaagd om de omzet met maar liefst 38 procent te laten groeien ten opzichte van het jaar daarvoor. Het e-commercebedrijf behaalde een omzet van 1,2 miljard euro in Nederland en België.

Coolblue’s strategie

De EBITDA, een maatstaf voor de brutowinst voor aftrek van overheadkosten van het bedrijf, nam over dezelfde periode toe tot 21 miljoen euro. Ook de klanttevredenheid steeg tot een ongekend hoge NPS van 66. Deze sterke resultaten zijn een direct gevolg van Coolblue’s strategie: continu investeren in haar klantproposities.

Uitbreiding bezorgdienst

Het afgelopen jaar investeerde Coolblue in de uitbreiding van haar bezorgdienst. Inmiddels telt CoolblueBezorgt al 150 bussen, 600 bezorgers en 8 depots verspreid over Nederland en België. Pieter Zwart, Beginbaas bij Coolblue: 'We werden niet alleen het grootste witgoedbezorgbedrijf van Nederland, maar ook het meest efficiënte. En bovenal: CoolblueBezorgt maakt heel veel klanten blij.'

Nieuwe markt: Franstalig België

2017 was ook het jaar waarin Coolblue de Waalse en Brusselse markt betrad door de introductie van meertaligheid. Daarnaast ontwikkelde Coolblue vorig jaar een geheel nieuw winkelconcept waarvan er meteen 2 winkels succesvol geïntroduceerd werden in Amsterdam en Den Haag.

Nieuwe hallen

Coolblue investeerde vorig jaar ook veel in haar warehousing. Er werd opnieuw uitgebreid met 3 megahallen, de 2 distributiecentra werden gegroepeerd, 8 witgoeddepots werden geopend en een nieuwe pakketjesmachine werd in gebruik genomen. 'De strategie van continu investeren in onze klantproposities loont! 2017 was dan ook het aller-allermooiste Coolblue-jaar ooit. We haalden onze grootste omzetstijging sinds onze start en maakten nog nooit zoveel klanten blij. Daarvoor wil ik alle 3.500 Coolblue’ers bedanken,' aldus Pieter Zwart.

Een kwart meer omzet in 2018

In 2018 wil Coolblue sterk inzetten op het nog verder verbeteren van haar klantproposities. Dit moet het e-commercebedrijf helpen om dit jaar opnieuw hard te groeien. Verwacht wordt dat de omzet dit jaar met een kwart zal toenemen tot 1,5 miljard euro.