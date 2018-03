Schulden van huishoudens stegen met 9,5 miljard euro

Het grootste deel van de schulden van huishoudens bestaan echter uit hypotheekschulden. De totaal uitstaande hypotheekschuld steeg in 2017 tot 672 miljard euro.

De woningmarkt was in 2017 volop in beweging. Het aantal verkochte woningen nam met 12,6 procent toe ten opzichte van 2016 en ook de prijsindex van de bestaande woningen steeg met 7,6 procent. De toename van de hypotheekschuld van 8,2 miljard euro was in dit licht bezien met 1,2 procent gematigd. In de afgelopen tien jaar nam de hypotheekschuld jaarlijks gemiddeld met 8,7 miljard euro toe, terwijl in 2012 en 2013 per saldo zelfs afgelost werd op de hypotheekschuld. Ondanks de absolute stijging van de schuld in de afgelopen jaren daalt de hypotheekschuld als percentage van het bbp wel. In 2012 lag deze schuldquote nog op 104 procent, eind 2017 was dit 92 procent.