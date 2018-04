Brede kabinetsdelegatie op handelsmissie naar China

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW is de zakelijk missieleider voor deze reis waaraan circa 165 bedrijven en kennisinstellingen uit diverse sectoren deelnemen.

De minister-president is op 8 en 9 april in Hong Kong waar hij o.a. een ontmoeting heeft met waarnemend Chief Executive Matthew Cheung en een ronde tafel bijeenkomst bijwoont over Green Finance met Nederlandse ondernemers en ondernemers uit Hong Kong. De minister-president opent in Hong Kong het nieuwe Nederlandse Consulaat-Generaal en heeft een ontmoeting met de Nederlandse zakengemeenschap.



Op 10 april neemt de minister-president deel aan het Bo’ao Forum op Hainan. Hij spreekt het forum toe en heeft een bilaterale ontmoeting met president Xi Jingping. De gehele handelsdelegatie komt op 11 april samen in Guangzhou waar ook het handelsdiner met Chinese ondernemers zal plaatsvinden en tientallen MoU’s worden ondertekend. Tot slot reist de minister-president, samen met ministers Kaag en Schouten, door naar Peking voor een bilateraal gesprek met premier Li Keqiang en samen met minister Kaag is hij aanwezig bij een CEO- roundtable. Op de BFSU campus in Peking spreekt de minister-president met Chinese studenten Nederlands en met Nederlandse studenten in China.



Samen met 65 bedrijven uit de sector logistiek en e-commerce, start minister Kaag haar programma op 9 april in Shanghai met een sessie over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ze heeft in de miljoenenstad ook een ontmoeting met de vice-burgemeester en geeft een speech op een seminar over ‘Connectivity’. Op 10 april bezoekt minister Kaag een logistiek distributiecentrum en opent ze een seminar over e-commerce. Daarna reist ze door naar Guangzhou waar ze de volgende dag samen met Nederlandse bedrijven op bezoek gaat bij de vice-gouverneur van de provincie.



Op 10 april bezoekt minister Schouten in Xi'An de uit Nederland afkomstige aardbeienkassen van de Haisheng Group. Aansluitend opent zij het seminar 'The Netherlands "Great partner" in the modernization of Chinese agriculture and horticulture'. Op 11 april staat een bezoek aan de South China Agriculture University in Guangzhou op het programma. Deze universiteit is vergelijkbaar met de Universiteit Wageningen (WUR).



Minister Bruins begint de handelsmissie op 9 april in Beijing. 28 Bedrijven uit de Life Sciences en Health sector reizen met hem mee. Samen met hen legt de minister een aantal bezoeken af om samenwerking op het gebied van onderzoek te stimuleren, handelsbetrekkingen te bevorderen en te zorgen voor meer business-to-business contacten.



Minister Bruins heeft ook een aantal ontmoetingen met ambtsgenoten. Op 9 april spreekt hij minister Ma van de National Health Commission (het Chinese ministerie van Volksgezondheid) om afspraken te maken over verdere samenwerking tussen Nederland en China op het gebied van de gezondheidszorg en volksgezondheid. Later die dag heeft hij ook een ontmoeting met minister Gou van het ministerie van Sport waarbij mogelijke samenwerking op het gebied van sport wordt besproken, zoals bijvoorbeeld sport in de buurt en gehandicaptensport, en de Olympische Winterspelen van 2022 in het bijzonder.



In Beijing heeft minister Bruins op 10 april een overleg met directeur-generaal Lei van de Beijing Health and Family Planning Commission (het ministerie van Volksgezondheid van Beijing). Minister Bruins en directeur-generaal Lei zijn in Beijing gezamenlijk gastheer van het seminar ‘Healthcare and Innovation’ over innovatie in en verbetering van de curatieve zorg in beide landen.



Staatssecretaris Van Veldhoven bezoekt China met 39 bedrijven in haar kielzog, die allen werken aan duurzame mobiliteit en inzetten op een circulaire economie. Op 11 april trapt staatssecretaris Van Veldhoven in Guangzhou bijvoorbeeld het seminar over Circular Economy af en brengt zij met de handelsdelegatie bezoeken aan duurzame bedrijven. Vervolgens reist staatssecretaris Van Veldhoven naar Shanghai waar zij de bijeenkomst Accelarate Smart & Green Mobility opent en het startschot geeft voor Racing to the Future, een race met zogenoemde new energy vehicles. China en Europa zijn beide gecommitteerd aan de doelstellingen van Parijs. Staatssecretaris Van Veldhoven zet er op in om mogelijkheden voor samenwerking te onderstrepen en waar mogelijk te versterken.