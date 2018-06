CBS: Nederland verdient 22,7 miljard aan export naar het VK

De handel met het Verenigd Koninkrijk leverde Nederland 22,7 miljard euro op in 2017, wat neerkomt op 3,1 procent van het Nederlandse bbp. In 2015 en 2016 was dit 3,2 procent. Met deze export waren 218 duizend Nederlandse banen gemoeid. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de toegevoegde waarde van export in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Na de export naar Duitsland verdient Nederland het meest aan de export naar het Verenigd Koninkrijk. Als de kosten aan geïmporteerde grondstoffen, tussenproducten, eindproducten, halffabricaten en import ten behoeve van wederuitvoer in mindering worden gebracht op de exportwaarde, resulteert dit in 22,7 miljard euro aan exportverdiensten in 2017. Ten opzichte van 2015 is dat een stijging van 1,0 miljard euro; ten opzichte van 2016 is het 0,4 procent minder. Ruim 45 procent van de exportverdiensten bestaat uit export van goederen van eigen makelij en 42 procent van diensten; de rest is wederuitvoer.

Groothandel verdient het meest

De groothandel en handelsbemiddeling verdienden in 2017 veruit het meest aan de export naar het Verenigd Koninkrijk (3,8 miljard euro). Andere bedrijfstakken die een miljard euro of meer verdienden waren de holdings en managementadviesbureaus, de opslag en dienstverlening voor vervoer, uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling en de landbouw.

Vergeleken met 2015 is de verdeling van de toegevoegde waarde van de export naar het Verenigd Koninkrijk over de verschillende bedrijfstakken veranderd. In de groothandel en handelsbemiddeling was de toegevoegde waarde 314 miljoen hoger, een stijging van ruim 9 procent. Bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was dit 18,9 procent, bij de holdings en managementbureaus 8,8 procent en bij de opslag en dienstverlening voor vervoer 10 procent. Bij de auto- en aanhangwagenindustrie steeg de toegevoegde waarde met 58 procent. Aan de andere kant is de toegevoegde waarde van de uitvoer van aardolie en aardgas naar het VK met 33,6 procent gedaald.

218 duizend banen dankzij export naar Verenigd Koninkrijk

In totaal leverde de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk in 2016 ruim 218 duizend voltijdsbanen op. Deze werden ingevuld door 63 duizend vrouwen en 155 duizend mannen. De meeste van die banen zijn in de zakelijke diensten (62 duizend). Binnen de zakelijke diensten gaat het vooral om banen bij uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (23 duizend) en bij holdings en managementadviesbureaus (12 duizend). De industrie, handel, en vervoer en opslag volgen met respectievelijk 41 duizend, 38 duizend en 25 duizend banen.