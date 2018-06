DNB : werkende gaat er flink op vooruit

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt in haar laatste economische prognose dat in de komende jaren de lonen fors omhoog zullen gaan.

Voor dit jaar verwacht de DNB een loonstijging van gemiddeld 1,9 procent, voor 2019 3,5 procent en in 2020 wordt een stijging van 4 procent verwacht. DNB-directeur Job Swank tegen de NOS: 'De werkende gaat eindelijk profiteren van de economische opleving.' Een groot verschil met de afgelopen 15 jaar. Toen steeg het gemiddelde inkomen met maar 0,3 procent per jaar.

De hogere lonen zijn onder meer het gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Het wordt steeds moeilijker geschikt personeel te vinden in de sectoren zakelijke dienstverlening, informatie en communicatie, logisteik en bouw. Bedrijven proberen personeel aan te trekken en vast te houden met meer loon, maar ook door meert vaste contracten aan te bieden. Volgens DNB is het aandeel vast contracten ten opzichte van flexcontracten 'overtuigend' aan het toenemen. Dit meldt onder meer de NOS maandag.

Minder economische groei

Er is ook een keerzijde aan de krapte op de arbeidsmarkt: de economische groei wordt erdoor belemmerd. Vorig jaar groeide de economie nog met 3,3 procent. Maar de komende jaren zal die groei afvlakken naar 2,5 procent dit jaar en 2,2 procent in 2019. In 2020 zal de economische zelfs teruglopen naar 1,9 procent. Dat is lager dan DNB een half jaar geleden verwachtte. Toen ging de toezichthouder nog uit van een economische groei van 3,1 procent (2018) en 2,3 procent (2019). Swank: 'De capaciteitsgrenzen komen een beetje in zicht.'

Handelsoorlog

Toenemend protectionisme en de mogelijkheid van een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten, China en de Europese Unie noemt DNB een "gevaar". Mocht het handelsconflict uit de hand lopen, dan valt de Nederlandse economische groei gemiddeld met 0,5 procent lager uit.