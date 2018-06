Pensioenfonds ABP zet eindelijk eerste stap met fout palmoliebedrijf

Na druk van Milieudefensie en massaal protest van haar eigen klanten, heeft pensioenfonds ABP haar investeringen in het controversiële bedrijf Posco Daewoo teruggetrokken. Posco Daewoo is eigenaar van het palmoliebedrijf PT Bio Inti Agrindo (PT BIA).

Dit palmoliebedrijf vernietigde de afgelopen jaren 27.000 hectare aan ongerept regenwoud op het Indonesische Papoea voor de aanleg van een gigantische palmolieplantage. ABP houdt haar investeringen in Posco, het moederbedrijf van Posco Daewoo, nog wel aan.

Rolf Schipper, campagneleider Bossen bij Milieudefensie reageert positief: "ABP zet eindelijk een eerste, goede stap. Nederlanders willen niet dat hun pensioencenten worden gebruikt voor vernietiging van het regenwoud. Door daar gehoor aan te geven, laat ABP zien dat banken en pensioenfondsen in staat zijn foute palmoliebedrijven de deur te wijzen. "

Schijtlijstertrofee

Palmoliebedrijf PT BIA verwoestte niet alleen maagdelijk regenwoud, zo groot als de gemeente Amsterdam, maar verjaagde ook de lokale bevolking van hun geboortegrond. Door het verlies van hun landbouwgrond kunnen de bewoners nu niet meer in hun levensonderhoud voorzien. ABP weigerde hier aanvankelijk conclusies aan te verbinden. Dat leidde eerder dit jaar tot een storm van protest onder de 2.9 miljoen deelnemers van het pensioenfonds. TV-programma Kassa besteedde aandacht aan de zaak. ABP wilde geen verantwoording afleggen in de uitzending, en ontving daarvoor van het programma de schijtlijstertrofee.

Stap vooral symbolisch

De huidige stap van ABP is vooral symbolisch. ABP haalt maar zo'n 300.000 euro weg bij Posco Daewoo. Haar veel grotere investering van 157 miljoen euro in moederbedrijf Posco laat ze ongemoeid. Rolf Schipper: "ABP heeft nog veel te verbeteren. Ze investeert nog altijd in bedrijven in de palmoliesector die zich schuldig maken aan landroof, ontbossing en mensenrechtenschendingen. Als ABP werkelijk duurzaam investeert, zoals ze beweert, dan trekt ze haar geldt terug uit de hele industriële palmoliesector."

Palmoliesector niet duurzaam

De industriële palmoliesector wordt geplaagd door conflicten en wanpraktijken, zoals mensenrechtenschendingen, ontbossing en landroof van de lokale bevolking. Milieudefensie roept financiële instellingen op hun geld terug te trekken uit deze schandaalsector, en haar investeringen te verleggen naar bedrijven en projecten die bijdragen aan een betere wereld.