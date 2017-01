Zorgboerderij Woerdens Verlaat niet meer onder verscherpt toezicht IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Zorgboerderij ’t Verlaat in Woerdens Verlaat (’t Verlaat) opgeheven. 'Op 22 december 2016 is ’t Verlaat gestopt en is de zorg overgenomen door Zorg Centraal Nederland', meldt IGZ maandagmiddag.