'Hoge dosis vitaminen C doodt kankercellen'

Vitaminen C heeft een wisselende geschiedenis als het gaat om de inzet van deze vitaminen tegen kanker. Maar professor Garry Buettner van de Universiteit van Iowa heeft nu ondektt dat als vitaminen C intraveneus, dus met behulp van een injectie, direct in de ader wordt toegediend, het in staat is om de kankercelllen te doden.

De onderzoekers ontdekten dat extreem hoge concentraties vitaminen C ervoor zorgen dat kankercellen afsterven, terwijl normale cellen intact blijven. Doordat de vitaminen C niet oraal wordt ingenomen en dus niet het pad van de stofwisseling volgt, maar in de bloedbaan wordt ingebracht, worden veel hogere bloedwaarden van vitaminen C gecreëerd. Deze superhoge concentratie in het bloed is cruciaal. Hierdoor is vitaminen C in staat de kankercellen aan te vallen. Professor Buettner ontdekte ook dat extreem hoge concentraties vitaminen C. ervoor zorgen dat alleen kankercellen afsterven. De normale cellen blijven intact. Dit schrijft de Universiteit van Iowa. De universiteit doet nu klinische onderzoeken waarbij het effect van de vitamine op alvleesklier- en longkanker wordt getest. De eerste resultaten laten zien dat de behandeling veilig is en de uitkomst van de behandeling verbetert.

Waterstofperoxide

In een nieuwe studie, die recentelijk gepubliceerd werd in het tijdschrift Redox Biology, gaan de onderzoekers verder in op hoe het kan dat hoge doses vitaminen C kankercellen doden. Het blijkt dat bij de afbraak van vitamine C onder meer waterstofperoxide vrijkomt, dat weefsel en DNA kan beschadigen. De studie toont aan dat tumorcellen veel minder goed in staat zijn om die waterstofperoxide te verwijderen dan gewone cellen. Buettner: 'Omdat kankercellen zich niet goed kunnen beschermen tegen waterstofperoxide, raken ze beschadigd en sterven ze af. Dit verklaart waarom de hoge concentraties vitamine C normale cellen niet beïnvloeden, maar tumoren wel beschadigen.'

Enzym katalose

Normale cellen beschikken over verschillende mechanismen om waterstofperoxide af te breken, zodat de waterstofperoxide op een zeer laag niveau komt en het geen schade kan aanrichten. Een belangrijke rol hierbij speelt het enzym katalose. Volgens Buettner is dit belangrijke informatie die kan helpen om te bepalen welke behandelingen kunnen worden verbeterd door vitamine C toe te dienen.

Bron: https://now.uiowa.edu/2017/01/why-high-dose-vitamin-c-kills-cancer-cells