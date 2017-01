UMCG plaatst 16 hartpatiënten in quarantaine vanwege VRE-bacterie

Het UMCG heeft deze week 16 hartpatiënten in quarantaine geplaatst vanwege een besmetting met de VRE-bacterie. Dit heeft het UMCG bekendgemaakt.

'Deze darmbacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan bij ernstig zieke patiënten tot een infectie leiden die met specifieke antibiotica moet worden behandeld', aldus het UMCG.

Maatregelen

Op dit moment zijn er 16 patiënten positief getest op de VRE-bacterie. Er zijn direct passende maatregelen genomen om patiënten te beschermen en verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Quarantaine

Zo worden 16 positief geteste patiënten in isolatie verpleegd en zoveel mogelijk op dezelfde afdeling geplaatst, waarbij ook geen nieuwe, niet besmette patiënten worden opgenomen. Verder zijn er desinfecteermaatregelen genomen en worden patiënten die in de omgeving van positief geteste patiënten zijn geweest getest.

Doordat er nog patiënten worden getest, is niet uitgesloten dat in de komende dagen nog een aantal patiënten positief wordt bevonden. De VRE-besmetting is vervelend voor patiënten en heeft flinke impact op de betrokken afdelingen, maar het UMCG gaat er vanuit dat met de getroffen maatregelen geen verdere verspreiding optreedt.