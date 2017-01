Ziekenhuis Amstelland wil stukje Amsterdams grondgebied in Geboortecentrum

Ziekenhuis Amstelland gaat samen met de gemeente Amsterdam onderzoeken of het mogelijk is om een baby die in het Amstelveense ziekenhuis ter wereld komt toch de vermelding van bijvoorbeeld Amsterdam op het paspoort van de pasgeborene te krijgen. Dit heeft Ziekenhuis Amstelland woensdag bekendgemaakt.

Reden voor dit opmerkelijke feit is dat er als gevolg van een capaciteitsprobleem van verloskamers in Amsterdam steeds meer zwangeren uit Amsterdam naar het Geboortecentrum Amstelland komen.

'Amsterdam'

Daarbij komt regelmatig de vraag van zwangeren of het mogelijk is om 'Amsterdam' in het paspoort van de baby te vermelden. Op dit moment is het echter zo dat de plaats van geboorte leidend is en niet de woonplaats dus wordt er 'Amstelveen' in het paspoort van de baby gezet.

Ziekhuis Amstelland streeft er naar om eventuele belemmeringen voor zwangeren om in het Amstelveense ziekenhuis te bevallen weg te nemen omdat zij de keuzevrijheid een groot goed vinden.

'Creatief idee'

Daarom ontstond er het creatieve idee om de Gemeente Amstelveen te vragen of het mogelijk is in dit thema met ons mee te denken. Deze vraag is recent aan de verantwoordelijke ambtenaren voorgelegd. Het vraagstuk is volgens het ziekenhuis in verloskundig Nederland een landelijk thema, zoals Sittard/Geleen, Almelo/Hengelo, Waddeneilanden, Capelle ad IJssel/Rotterdam etc.

'De eerste prioriteit voor het Geboortecentrum Amstelland is natuurlijk om uitstekende zorg te bieden aan zwangeren, kraamvrouwen en pasgeboren baby’s, ongeacht de vermelding van een woonplaats in het paspoort. Iedereen is hier van harte welkom om een optimale bevalling mee te maken', aldus het ziekenhuis.

Uitbreiding met 2 extra verloskamers

Ziekenhuis Amstelland is druk bezig met de uitbreiding van het Geboortecentrum Amstelland. Begin 2017 zullen twee extra verloskamers in gebruik worden genomen om iedereen te kunnen bedienen. In 2016 zijn er een kleine 1200 kinderen geboren in het ziekenhuis.