'Er is hulp mogelijk voor mensen met tinnitus'

Maandag begint de 'Week van het Oorsuizen' voor meer aandacht voor mensen die lijden aan tinnitus. Dit jaar is het thema: Je bent niet alleen! Je bent namelijk echt niet de enige. 'En er is hulp mogelijk', zo meldt stichtinghoormij.nl zondag.

'Last tinnitus verminderen'

Mensen die een constante piep, suis of fluit horen, krijgen vaak van hun arts de boodschap ‘het is niet te genezen, leer er maar mee leven’. 'Dat kan veel psychische spanning en depressieve klachten veroorzaken. Het is belangrijk om dit negatieve toekomstbeeld zo vroeg mogelijk te ontkrachten', zegt Arno Lieftink, psycholoog bij de audiologische afdelingen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 'Er moet zo snel mogelijk met een positieve houding gekeken worden naar hoe de last van de tinnitus kan verminderen',

'Oorlog in mijn hoofd'

Een individuele of multidisciplinaire diagnostiek en behandelstrategie kunnen effectief zijn. Margriet van Loon van Stichting Hoormij had er veel baat bij: 'Ik sliep slecht door dat lawaai in mijn hoofd – het geraas heeft een sterkte van 80dB. Het leek alsof iemand kopjes in mijn kamer kapot stond te smijten tegen de muur. Het is gewoon oorlog in mijn hoofd. Als ik maar niet bezig was met de tinnitus, dan leek het alsof het gepiep en gebrom in mijn hoofd minder werd. Maar op den duur was de koek op. Mijn redding was uiteindelijk cognitieve therapie.'

'Ik dacht dat ik gek aan het worden was. Alleen ik hoorde die herrie in mijn hoofd. Alleen ik had er last van', aldus Margriet van Loon. In ons land hebben ruim 1 miljoen mensen een vorm van oorsuizen (tinnitus). Dat aantal neemt de laatste jaren verontrustend toe, vooral onder jongeren.

Einde carrière

De impact van tinnitus is groot, zo weet ook Karel Gillissen. 'Ik was organisatieadviseur, communiceren was het belangrijkste onderdeel van mijn vak. Zonder aanleiding kreeg ik ineens een irritante toon in beide oren. Door de tinnitus kon ik mensen al vrij snel niet meer verstaan. Het was het einde van mijn carrière.' Ook feesten en partijen laat hij liever aan zich voorbij gaan. Lees het hele verhaal van Karel.

Voorlichting en informatie

Karel en Margriet zetten zich samen met hun collega’s van Stichting Hoormij in voor andere mensen met tinnitus. Tijdens de Week van het Oorsuizen zijn er elke dag informatiebijeenkomsten in het land, waar zij samen met medici voorlichting geven en kennis delen.

Website TENT

Tijdens de Week van het Oorsuizen, van 6-10 februari, gaat de website van het Tinnitus Expertise Netwerk Twente (TENT) online. TENT is een samenwerking van Pento Audiologisch Centrum Twente, de KNO-afdelingen van het MST, ZGT, SKB, Gelre ziekenhuizen, Praktijk voor Medische Psychologie en Fysiotherapiepraktijk Schmitz. Zij stemmen de zorg voor tinnituspatiënten op elkaar af en delen snel informatie over tinnitus uit de verschillende vakgebieden.

Veel mensen met tinnitus hebben vragen. Over hoe de tinnitus kan zijn ontstaan, waarom die soms varieert, wat ze beter wel of niet kunnen doen, hoe hun toekomst eruitziet, wat eraan te doen valt, of een bepaalde therapie zou kunnen helpen, wat er waar is van verhalen op het internet, enzovoort.

Onzekerheid wegnemen

Omdat zulke vragen veel onrust kunnen oproepen en omdat ze de aandacht blijven vestigen op de klachten, is het van groot belang zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en onzekerheid weg te nemen. De website www.tentwente.nl levert hier een bijdrage aan.