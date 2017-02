Fijnstof binnenshuis gevaarlijker dan buitenshuis

Uit onderzoek van TNO blijkt dat blootstelling aan fijnstof binnenshuis veel groter is dan gedacht. De bron van het fijnstof in huis blijkt de keuken te zijn. Bij bakken en braden komt een enorme hoeveelheid fijnstof vrij, soms wel tientallen keren meer dan de toegestane norm van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Dat meldt het NTR wetenschapsprogramma 'De Kennis van Nu' donderdagavond in haar uitzending.

Presentator Elisabeth van Nimwegen ziet bij het bakken van een hamburger dat de hoeveelheid fijnstof oploopt tot 67 keer de WHO-norm. “Mensen zetten de afzuiging vaak niet aan in verband met het lawaai en veel afzuigsystemen zuigen bij lange na niet goed af. Bovendien zijn moderne woningen vaak zo goed geïsoleerd, dat er geen sprake is van natuurlijke ventilatie,” vertelt onderzoeker Piet Jacobs van TNO. “Er blijft daardoor een hoge concentratie fijnstof voor langere tijd hangen.”

Anjoeka Pronk, epidemioloog, liet een groep mensen vijf dagen lang zowel binnen als buiten met een fijnstofmeter op hun rug lopen en onderzocht zo de fijnstofconcentratie. Op deze manier ontdekte zij een patroon: “Er is een enorme fijnstofpiek in het verkeer en een enorme piek tijdens het koken.” Dat er zoveel meer fijnstof door bakken en braden wordt ingeademd komt doordat we veel meer tijd binnen doorbrengen dan in het verkeer. “Mensen krijgen in 3% van de tijd 30% van alle fijnstof binnen, en dat is rondom etenstijd,” aldus Pronk.

Dat een hoge fijnstofconcentratie afkomstig van het verkeer slecht is voor de gezondheid is al bekend. Wat de effecten zijn van fijnstof uit de keuken op de gezondheid wordt onderzocht.