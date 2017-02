'Genezen met geluid echt mogelijk'

Genezen met geluid is gebaseerd op het idee dat puur geluid de lichaamsenergie weer in evenwicht kan brengen.

Muziek staat bekend als een universele taal, maar het doet meer dan culturen met elkaar in aanraking brengen. Muziek helpt ons ook om ons fijn ontspannen te voelen. Door muziek komen we bij onze herinneringen, maar muziek kan ook worden ingezet om te genezen. Dit schrijft treehugger.com. Volgens het Britse College of Sound Healing genazen de oude beschavingen in China, Egypte, Griekenland en India al met geluid.

Wetenschappelijk bewijs

Er is bewijs dat genezen met geluid echt werkt. Shelley Snow van de Canadese Concordia University onderzocht de effecten van geluid en muziek en concludeerde: Deelnemers van het onderzoek beschreven effecten zoals het bevrijd worden/loslaten van emoties en trauma's, verandering van negatieve denkpatronen naar positieve denktpatronen, het verdwijnen van fysieke pijn, kalmerende effecten en een diepere kijk op levensgebeurtenissen.

Geluid werkt op het zenuwstelsel

In de Britse krant The Guardian wordt een studie aangehaald door de British Academy of Sound Therapy waarin de effecten van geluid werden gemeten. De onderzoekers keken bij deze studie naar de effecten van geluid op het autonome zenuwstelsel en kwamen tot de ontdekking dat geluidstherapie een sterk kalmerend effect heeft op gestreste cliënten.

Het Britse National Health Service gebruikt geluidstherapie tegenwoordig om onder meer mensen met dementie en angstgevoelens te helpen.

Net als meditatie hoeft geluidstherapie niet altijd gelijk meetbare effecten te hebben, maar dat betekent niet dat het niet waardevol is, schrijft Katherine Martinko voor de site TreeHugger. “Hoe meer tijd we voor onszelf nemen, weg van lawaai en drukte, hoe beter af we allemaal zullen zijn,” zegt ze.

