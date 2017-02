Radioactieve deeltjes waargenomen in lucht boven Europa

In onder meer Duitsland, Noorwegen, Polen, Frankrijk en Spanje is in de onderste laag van de atmosfeer het radioactieve Jodium-131 waargenomen.

Volgens de autoriteiten betrof het een zeer lage concentratie dat werd gemeten die geen bedreiging vormt voor de mens en milieu.

Wetenschappers hebben vooralsnog geen idee waar de deeltjes vandaan kwamen. In eerste instantie werd gedacht aan een geheime nucleaire test of een niet gemeld nucleair incident. Het radioactieve isotoop zou in elk geval recent in de lucht gekomen moeten zijn, omdat het een halveringstijd heeft van amper acht dagen. Noorse waarnemers vermoeden dat de deeltjes uit het oosten van Europa komen en afkomstig zijn van een ongeluk in een chemisch bedrijf dat Jodium maakt voor medisch gebruik.