Psychiater Ton Dhondt treedt toe tot bestuur GGZ Friesland

'Ton Dhondt volgt daarmee Wouter Teer op die afgelopen najaar aangaf per 1 januari 2017 een punt te zetten achter zijn bestuurlijke loopbaan in de ggz-sector', aldus GGZ Friesland.

Ouderenpsychiater

De 55-jarige Ton Dhondt is ouderenpsychiater van origine en werkt sinds 1997 bij GGZ-NHN. Hij was hier tevens werkzaam in diverse directiefuncties, momenteel als directeur GGZ NHN Maatschappelijk & Specialistisch.

Daarnaast was hij enkele jaren voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie en zit hij op dit moment in de Raad van Toezicht van het Hospice in Alkmaar. Landelijk actief in de ouderenpsychiatrie met betrekking tot ROM en kwaliteitsstandaarden.

Ton Dhondt studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1997 ronde hij zijn opleiding tot psychiater af bij Zon & Schild in Amersfoort en hij promoveerde in 2003 op het onderwerp Iatrogenic Origins of Depression in the Elderly.

'Ruime ervaring'

Ton Baas, Voorzitter van de Raad van Toezicht GGZ Friesland: ‘Met de benoeming van Ton Dhondt verwelkomt GGZ Friesland een bestuurslid met ruime ervaring binnen de psychiatrie. Ton is een gedreven psychiater en heeft als directeur ruimschoots bewezen over bestuurlijke kwaliteiten te beschikken'.

'Hij kent de geestelijke gezondheidszorg goed en weet ook waar de kansen en uitdagingen voor de sector liggen’. Over het feit dat Ton Dhondt net als zijn toekomstige collega Adriaan Jansen bij GGZ-NHN vandaan komt, is Ton Baas glashelder: ‘We nemen de beste kandidaat aan. Dat Ton ook bij GGZ-NHN heeft gewerkt, heeft niet meegespeeld in onze keuze’, aldus Baas.

Ton Dhondt wil de ingezette koers van GGZ Friesland verder uitbouwen, waarin voor hem een belangrijk focus ligt op het verder neerzetten van de herstelvisie. Daarmee zal er met elke Friese burger met psychische aandoeningen samengewerkt kunnen worden aan herstel van gezondheid, functioneren en identiteit.