Betere beelden en minder straling dankzij nieuwe innovatieve radiologieruimte

Haarscherpe beelden, minder radiologische straling en hightech apparatuur die de interventieradiologen helpt door middel van ingebouwde veiligheidsprocedures. En dat alles in een ruimte die zo verbouwd en ingericht is dat de patiënt zich er meer op z’n gemak zal voelen en het personeel er zoveel efficiënter kan werken dat de wachttijden worden teruggedrongen. Dat zijn volgens interventieradioloog Marco van Strijen van het St. Antonius Ziekenhuis de belangrijkste verbeteringen voor de patiënt nu er in Nieuwegein een gloednieuwe hypermoderne radiologische ruimte in gebruik is genomen.

In de nieuwe ruimte worden onder andere kleine implantaten (zoals stents) in het lichaam gebracht met behulp van hightech beeld- en navigatiesystemen. Het St. Antonius heeft met de door Philips ontworpen ruimte een Nederlandse primeur . Het bedrijf is al tientallen jaren partner van de afdeling radiologie van het St. Antonius en koos daarom voor Nieuwegein om het nieuwe ontwerp aan de wereld te presenteren. Dat gebeurt op 22 februari.

De afdeling radiologie, die momenteel in zijn geheel wordt gemoderniseerd, kon de innovatieve interventiekamer vorig jaar al inbouwen. De afgelopen maanden is er uitvoerig getest en leerde het team de nieuwe mogelijkheden kennen. Geen sinecure, want volgens Philips zijn er ten opzichte van de oude situatie ‘meer dan duizend nieuwe componenten’.

In moderne ziekenhuizen speelt interventieradiologie een steeds belangrijkere rol. Het lukt namelijk steeds vaker om een inwendig medisch probleem te ontdekken en te behandelen door medicijnen, hulpmiddelen (zoals een stent) of superdunne instrumenten heel gericht in het lichaam te brengen. Nauwkeurige beeldvormings-, meet- en navigatietechnologieën zijn daarbij cruciaal. Door de mogelijkheid om organen en –weefsels beter zichtbaar te maken, heet inbrengen van katheters te begeleiden en de plaatsing van implantaten te ondersteunen en te visualiseren, verbetert de slagingskans van de behandeling. ‘Hoe makkelijker daarbij de apparatuur om de patiënt heen kan bewegen en hoe beter de kwaliteit van de beelden, des te beter kunnen wij ons werk doen’, zegt interventieradioloog Marco van Strijen. Van Strijen is één van de superspecialisten bij wie Philips voor het ontwerp van de suite te rade ging. Hij is opgetogen over de nieuwe mogelijkheden: ‘Dit is opnieuw een revolutionaire stap in de lijn van technologische samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis en Philips. Het leidt tot een nog veiliger behandelomgeving voor de patiënt, omdat wij door beeldkwaliteit en integratie van klinische informatie van de patiënt ons werk beter kunnen doen. Deze nieuwe werkomgeving maakt bovendien dat ons team optimaal kan samenwerken met de overige medisch specialisten die bij de behandeling van onze patiënten betrokken zijn.’

Niet meer naar de overkant

Volgens Van Strijen zijn in de nieuwe interventieruimte de werkprocessen veel efficiënter op elkaar afgestemd. ‘In de oude situatie moesten we soms belangrijke patiëntinformatie ophalen, letterlijk, van een pc aan de overkant van de gang’, geeft hij als voorbeeld. ‘Nu zijn alle systemen aan elkaar gekoppeld en schakel je moeiteloos tussen verschillende systemen zoals het elektronisch patiëntendossier, de beeldbank en de procedureplanning. Ook is er nu voldoende ruimte om medebehandelaars bij de procedure te betrekken. Steeds vaker benutten we de specifieke kennis van andere specialisten, om samen tot het beste resultaat voor de patiënt te komen.’

Bij het ontwerp is naast de beleving voor de patiënt ook veel aandacht geweest voor de werkomgeving van het ondersteunend personeel, de verscherpte hygiëne-eisen en niet in de laatste plaats voor wetenschap en onderwijs. Van Strijen: ‘Het zou mij niet verbazen als we de komende jaren vele radiologen vanuit de hele wereld op bezoek krijgen. Zij zullen vast willen komen kijken en leren van onze ervaringen in het uitvoeren van innovatieve nieuwe behandelingen. Dat kan binnenkort vanuit onze speciale view-ruimte, mits de patiënt er toestemming voor heeft gegeven.’