Digitale handtekeningactie tegen antibioticaresistentie

Professionals

'De campagne is primair gericht op professionals in de zorg zoals huisartsen, medisch specialisten, bestuurders, dierenartsen en tandartsen. Maar ook mensen die niet werkzaam zijn in de zorg kunnen digitaal een handtekening zetten', aldus het ministerie. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf donderdag de aftrap door haar eigen handtekening op te hangen op haar werkkamer.

Via de site www.daarwordtiedereenbetervan.nl/handtekening worden zoveel mogelijk 'bacteriehandtekeningen' verzameld. Op deze site kan iedereen digitaal zijn handtekening zetten, ook via een tablet of smartphone, door de hand letterlijk op het scherm te plaatsen. Deze verschijnt vervolgens op een digitale handtekeningenwand.

Voorkómen van infecties

Professionals spelen een belangrijke rol in het voorkomen van infecties en resistentie. Onder andere door het zorgvuldig naleven van hygiëneregels, het hebben van speciale Antibioticateams in ziekenhuizen die nadrukkelijk kijken of een behandeling met antibiotica de juiste is en bij betere samenwerking tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen en lokale gezondheidsdiensten in de regio. Gezamenlijk doel is een aantoonbare vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën.

De overheid neemt maatregelen op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door resistente bacteriën. In de zorg, veehouderij, voedselproductie, bij ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en ook internationaal. Onderdeel van de aanpak is onder andere een campagne gericht op professionals en het publiek waarvan dit de site is www.daarwordtiedereenbetervan.nl