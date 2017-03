Wedden dat ook jouw melkpak fout in de koelkast staat

Waarschijnlijk heb ook jij een geopend melkpak in de koelkastdeur staan. 'So what?', zou je zeggen maar deze plek in de koelkast is het meest warm en dus niet geschikt om daar snel bederfelijke zuivelproducten zoals melk te bewaren. Hiervoor waarschuwt het Britse tijdschrift Good Housekeeping.

Zet je geopend pakken met zuivelproducten dus op de middelste of de onderste rekken in de koelkast omdat deze het meest koud zijn. Een goed georganiseerde koelkast is van vitaal belang voor een veilige opslag en zal ook helpen om voedselverspilling te minimaliseren en je voedsel langer vers te houden.

Koelkast temperatuur

Stel je koelkast daarom in op een temperatuur tussen 1 en 4 graden Celsius. Hierdoor blijft de temperatuur in de koelkast gemiddeld onder de 5 graden Celsius. Gemiddeld omdat het in je koelkast nu eenmaal niet overal dezelfde temperatuur is.

Koude lucht is zwaarder en zakt daarom naar beneden. Hierdoor zal het beneden in de koelkast het meest koud zijn en andersom boven in de koelkast het warmst. Maar ook de koelkastdeur is warmer dan de gemiddeld temperatuur in je koelkast. Dit komt omdat er in de deur vanzelfsprekend geen koelelementen zitten en deze bovendien het snelst opwarmt wanneer je de deur opent.

Zet nooit warme producten in de koelkast

Wanneer je hete dranken of voedsel in de koelkast zet zal de temperatuur in de koelkast ook snel stijgen en dit kan weer leiden tot voedselvergiftiging en onnodige voedselbederf.