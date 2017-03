Nieuwe studie toont aan dat hoge dosis vitamine B patiënten met schizofrenie kan helpen

Uit studies die wereldwijd zijn gedaan blijkt dat het geven van een hoge dosis vitaminen B, waaronder ook B6, B8 en B12, in belangrijke mate de symptomen van schizofrenie kunnen verminderen.

Veel meer nog dan de standaard behandelingen dit doen. Het onderzoek naar het effect van vitamines en mineralen op de symptomen van schizofrenie werd gedaan door The Mediacal Research Council en de Universiteit van Manchester en werd gepubliceerd in de Psychological Medicine, één van werelds meest vooraanstaande tijdschriften op het gebied van de psychologie. Dit meldt manchester.ak.uk

Nieuwe behandelingen nodig

Hoofdonderzoeker Joseph Firth verbonden aan de afdeling Division of Psychology and Mental Health,zegt dat is gekeken naar alle uitkomsten van gezondheidskundige testen van vitamines en mineralen op schizofrenie. Dan blijkt dat vitamines en mineralen een positief effect hebben bij een groot aantal patiënten. Firth: 'Nieuwe behandelingen voor deze psychiatrische ziekte zijn hard nodig,. Schizofrenie wordt op dit moment vaak behandeld met antipsychotica.' Firth hoopt dat de nieuwe bevindingen leiden tot een andere aanpak bij de behandeling van schizofrenie.

Terugval

Ongeveer één op de 100 mensen wordt geconfronteerd met schizofrenie. De meeste patiënten worden behandeld met antipsychotica. Bij de meeste patiënten verminderen in de eerste maanden de symptomen als waanideeën en hallucinaties eerst, maar op lange termijn blijkt dat 80 procent van de patiënten in de eerste vijf jaar een terugval krijgt. Uit het onderzoek bleek nu dat bij een hoge dosering vitaminen B met verschillende vitamines de symptomen duidelijk verminderen. De behandeling met vitaminen B bleek vooral erg heilzaam als er met deze behandeling al vroeg gestart wordt. Coauteur Jerome Sarris van de Western Sydney University voegde toe: 'Dit borduurt voort op bewijs dat andere supplementen, zoals bepaalde aminozuren, helpen tegen schizofrenie.' Er zijn ook al aanwijzingen dat behandelingen met voedingsstoffen helpen bij depressies andere aandoeningen.

Volgens de onderzoekers moet er meer onderzoek worden gedaan om te ontdekken hoe voedingsstoffen de geestelijke gezondheid bevorderen en om de effecten te meten van behandelingen die gedaan worden op basis van voedingsstoffen, zoals bij het functioneren van de hersenen en de stofwisseling.

Bron: http://www.manchester.ac.uk/discover/news/b-vitamins-reduce-schizophreni...