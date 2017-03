Uitbraak Norovirus Flevoziekenhuis nog niet voorbij, afdeling Interne geneeskunde

Het Flevoziekenhuis heeft besloten om een samengestelde afdeling (cohortafdeling) voor patiënten die besmet zijn met het Norovirus in te stellen op de verpleegafdeling Chirurgie. Door deze maatregel kan de verpleegafdeling Interne geneeskunde / Oncologie maandagmiddag weer open voor de opname van nieuwe patiënten.

Voor de verpleegafdeling Chirurgie geldt nog steeds een opnamestop. De extra (hygiëne)maatregelen blijven voorlopig van kracht om verspreiding van het virus te voorkomen.

Voldoende opnamecapaciteit

Het Flevoziekenhuis heeft voldoende opnamecapaciteit om patiënten op te kunnen nemen, waarmee in ieder geval de spoedeisende zorg gegarandeerd is. Patiënten van Chirurgie worden opgenomen op andere verpleegafdelingen. Het is op dit moment niet nodig om operaties af te zeggen.



Voor bezoekers van de verpleegafdeling Chirurgie blijft het dringende verzoek gelden om na hun bezoek aan de patiënt eerst hun handen goed met water en zeep te wassen en daarna het ziekenhuis direct te verlaten, en dus niet langs andere afdelingen of het restaurant te lopen.