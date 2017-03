Eén afdeling CWZ vrij van MRSA en weer in gebruik genomen

B44 MRSA-vrij

Verpleegafdeling B44 is inmiddels MRSA-vrij en neemt vanaf vandaag weer patiënten op zonder speciale preventie maatregelen. Op de andere afdeling (C44) zijn nog uitgebreide infectiepreventie maatregelen van toepassing. Die maatregelen kunnen de capaciteit van de afdeling beperken', aldus het CWZ.

Aanvullende maatregelen

Om nieuwe besmetting in het CWZ en/of andere zorginstellingen te voorkomen, worden alle patiënten gescreend die in de periode van 1 februari tot 16 maart jl. op afdelingen B44 en C44 opgenomen zijn geweest. Deze patiënten ontvangen vandaag of morgen een brief met een kweeksetje. Hiermee kunnen zij een kweek afnemen en deze terugsturen naar CWZ. In de brief staan verdere instructies om de controle kweken af te nemen.

Behandeling is mogelijk

De bacterie die in CWZ is aangetroffen is de community associated MRSA (CA-MRSA). Het gaat om een bacteriestam die vaak buiten het ziekenhuis wordt gevonden en huidinfecties kan veroorzaken. Hoewel deze stammen ongevoelig zijn voor meerdere antibiotica, zijn er voldoende alternatieven voor de behandeling beschikbaar.