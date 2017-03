Studenten bouwen nieuw exoskelet voor dwarslaesiepatiënt

Studenten van de TU Delft hebben afgelopen vrijdag het ontwerp van een nieuw exoskelet onthuld in aanwezigheid van Martin van Rijn, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die in gesprek ging met de dwarslaesiepatiënt die deel uitmaakt van het team. Dit heeft de TU Delft bekendgemaakt.

Project MARCH

Opstaan uit een diepe sofa, over ruw terrein lopen, of de trap op; als je benen verlamd zijn kun je dat wel vergeten. Het TU Delft studententeam Project MARCH wil daar verandering in brengen en ontwikkelt en bouwt dit jaar een nieuw exoskelet.

Dit is een ondersteunend frame dat buiten het lichaam wordt gedragen. Met deze nieuwe medisch technologische ontwikkeling willen de studenten mensen met een

dwarslaesie helpen hun dagelijkse activiteiten weer uit te voeren.

Extra hulpmiddel

De studenten vinden het belangrijk dat mensen met een dwarslaesie een extra hulpmiddel krijgen náást de rolstoel. Daarom leveren zij deze bijdrage aan deze opkomende technologie. Door het bouwen van een gebruiksvriendelijk en veelzijdig exoskelet wil Project MARCH mensen met een dwarslaesie opnieuw laten lopen.

'Dat is heel belangrijk want hiermee neemt de bewegingsvrijheid van de gebruiker toe en verbeteren sociale contacten met bijvoorbeeld familie, vrienden en collega’s omdat ze weer met elkaar op ooghoogte kunnen communiceren. Het gebruiken van een exoskelet heeft grote voordelen voor de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de gebruiker. We zijn dan ook enorm trots dat we het nieuwe ontwerp op 24 maart aan de buitenwereld hebben gepresenteerd', zegt Donald Dingemanse, teammanager van Project MARCH. Het nieuwe ontwerp richt zich op twee belangrijke focuspunten: een compacter gewrichtsdesign en een gebruiksvriendelijker feedback systeem.

Maatschappelijke waarde

Tijdens de design presentatie werd niet alleen het nieuwe design onthuld, ook het maatschappelijke belang van deze technologische ontwikkeling werd belicht. Martin van Rijn, demissionair staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport praatte de bezoekers bij over de huidige situatie van exoskeletten in de zorg en in de maatschappij.

Ook ging hij met Ruben de Sain, de dwarslaesiepatiënt met wie de studenten samenwerken, in gesprek over onder meer de mogelijkheden op het gebied van zorgverzekeringen, crowdfunding en de toekomstige ontwikkelingen van het exoskelet. ‘Technologische ontwikkelingen in de zorg, waaronder exoskeletten, zouden zodanig vorm moeten krijgen dat het de eigen regie van de patiënten, de keuzevrijheid, versterkt,’ sprak van Rijn.

Meer onderzoek nodig

Zowel Ruben als Martin van Rijn concludeerden dat exoskeletten een veelbelovend toekomstperspectief hebben, zeker als de juiste partijen samenwerken. ‘De toekomst die zo’n exoskelet biedt, dat is iets waarvoor we moeten gaan,’ stelt Ruben. Daarvoor is ook meer ervaring en onderzoek nodig.

‘Het studententeam Project MARCH kan een rol spelen in het verzamelen van meer onderzoeksdata omtrent de werking van exoskeletten om zo een beter inzicht te krijgen in de meerwaarde van deze technologie ten opzichte van bestaande mogelijkheden als de rolstoel’, zegt van Rijn. Project MARCH hoopt dit jaar een stap in de goede richting te zetten met hun nieuwe ontwerp.