Spoedeisende hulp HMC Antoniushove verhuist naar HMC Bronovo

Het HMC Antoniushove in Den Haag heeft per 24 april 2017 geen Spoedeisende hulp (SEH) meer. 'Deze verhuist dan van HMC Antoniushove naar HMC Bronovo. Vanaf deze datum, 08.00 uur ’s ochtends, is er geen SEH meer in HMC Antoniushove', zo laat het ziekenhuis maandagmiddag weten.