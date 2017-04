Aantal partijen van EpiPen met adrenaline teruggeroepen vanwege defect

In overleg met de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) heeft de registratiehouder Meda Pharma BV besloten om een beperkt aantal partijen van de EpiPen terug te roepen. Dit heeft IGZ dinsdag bekendgemaakt.

Defect

'In Japan zijn er twee gevallen gemeld waarbij de EpiPen niet werkte. Bij deze twee pennen lukte het niet om de adrenaline te injecteren', aldus IGZ. Na onderzoek is gebleken dat dit probleem bij een beperkt aantal partijen zou kunnen optreden.

Lot-nummer partijen

Deze partijen zijn te herkennen aan de partijnummers: 5ED824D, 5ED824E, 6ED117N, 6FA292J van Meda Pharma en 5ED824E en 6ED117E van Euro Registratie Collectief. De partijnummers zijn te vinden op de pen zelf en op de verpakking. Ze staan bij de vermelding ‘Lot-nummer’.

De EpiPen is een pen met adrenaline. Mensen met een ernstige allergie dragen hem altijd op zak. Denk bijvoorbeeld aan een noten- of een wespenallergie. Bij een zware allergische reactie dienen ze zichzelf een injectie toe.

Kleine kans op defect

De kans dat de pen niet werkt, is heel klein. Er zijn twee gevallen gemeld op miljoenen uitgegeven pennen. De pennen uit deze partijen worden al uitgegeven sinds februari 2016. In Nederland en Europa zijn geen meldingen bekend over het niet werken van de EpiPen.

Apotheek

Mensen met een EpiPen uit de betreffende patijen kunnen deze kosteloos omruilen bij hun apotheek. Alle gebruikers van de EpiPen worden hierover ook benaderd door hun apotheker. De kans dat een EpiPen uit deze partijen niet werkt, is bijzonder klein. De terugroepactie is een voorzorgsmaatregel.

Bij een allergische reactie voordat de pen is omgeruild, moet de oude pen volgens aanwijzing worden gebruikt. De apotheek zal patiënten verder informeren. De betrokken beroepsgroepen zijn over de omruilactie geïnformeerd.