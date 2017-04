GroenLinks wil gifvrij drinkwater

GroenLinks waardeert het dat de provincie actie onderneemt, maar voorlopig gaat het bedrijf door met de giflozingen in het water rondom Dordrecht. GroenLinks Statenlid Berend Potjer wil dat de provincie veilig, gifvrij drinkwater garandeert: “De gezondheid van tienduizenden Zuid-Hollanders gaat voor de winst van een bedrijf zoals Chemours.”

Potjer wil van de provincie weten of zij de giflozingen direct kan stoppen en als dat niet kan wat zij nodig heeft om het alsnog te doen: “Chemours staat erom bekend dat zij er niet voor terugdeinst om de regels te overtreden en de gezondheid van vele mensen in gevaar te brengen als zij daar wat extra’s mee kan verdienen. In de Verenigde Staten is Chemours al veroordeeld tot hoge boetes en lopen er nog meer rechtszaken tegen het bedrijf. Het wordt tijd dat ook Nederland en Zuid-Holland laten zien dat wij niet laten sollen met de gezondheid van onze inwoners”.