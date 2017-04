'Schuif levenseindebegeleiding bij voltooid leven niet op de lange baan'

Door de vergrijzing zal de wens om mogelijkheden voor levenseindebegeleiding na een voltooid leven te realiseren de komende jaren alleen maar toenemen, zo schrijven de vier organisaties. Daarnaast spelen zelfbeschikking en autonomie een grotere rol in het leven van veel mensen. Mensen leven steeds langer, maar willen ook de regie over hun leven behouden en willen in toenemende mate zelf over hun levenseinde beschikken. Uit onderzoek dat de NVVE in januari van dit jaar liet uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction bleek dat een ruime meerderheid van de Nederlanders voorstander is van een wet voor voltooid leven. Vandaar dat de vier organisaties in de brief een dringend beroep doen op de onderhandelende partijen om deze kwestie niet op de lange baan te schuiven.