Jodiumtablet verzadigt lichaam met ongevaarlijk niet radioactief jodium

Jodiumpillen voor 0-40 jarigen

Dat houdt in dat mensen van 0 tot 40 jaar die binnen een straal van 10 tot 20 kilometer van een kerncentrale wonen, dan gaat het ook om kerncentrales in Duitsland en België, in september jodiumpillen in de brievenbus krijgen. Voor de zogenoemde 'tweede ring' rond kerncentrales, binnen een straal van 100 km, geldt dat alleen 0-18 jarigen tabletten krijgen. Dit schrijft de NOS vrijdag.

Zwangere vrouwen

Voor zwangere vrouwen geldt dat ze via de verloskundige of gynaecoloog informatie over jodiumprofylaxe kunnen krijgen. Als zij er baat bij hebben, kunnen zij zelf de jodiumtabletten bij de apotheek of drogist halen.

Geen toegenomen ongerustheid kerncentrales

De maatregel heeft geen direct verband met de toegenomen ongerustheid over de Belgische kerncentrales, waar geregeld storingen zijn. Het is slechts een vervolg op eerdere afspraken met Duitsland en België, aldus de omroep. Eerder werden in Zeeland al jodiumtabletten rond de kerncentrales in Borssele en Doel uitgedeeld. Ook Twente deelde ze uit. Dit voor de de ring rond de kerncentrale in het Duitse Emsland..

Jodiumtabletten verzadigen het lichaam

Bij een kernramp komt radioactief jodium vrij. Mens en dier nemen dat op in de schildklier en dat kan jaren later kanker veroorzaken. Jodiumtabletten verzadigen het lichaam met ongevaarlijk jodium. De schildklier sluit zich na inname van een tablet af, waardoor er geen radioactief jodium meer wordt opgenomen. Jodiumtabletten beschermen vooral jongeren; bij ouderen is de kans op schildklierkanker door radioactieve straling kleiner.