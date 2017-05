Onderzoek naar langetermijneffect alcohol op puberbrein

43% jongeren drinkt wel eens alcohol

Ondanks dat de grens voor alcoholgebruik bij 18 jaar ligt, heeft ruim 43 procent van de jongeren van 14 jaar ooit alcohol gedronken. De kortetermijneffecten op de hersenen van pubers zijn bekend, maar wat de effecten zijn op de lange termijn, is minder duidelijk.

Daarom gaan Nederlandse onderzoekers kijken hoe ongezond dat biertje nou eigenlijk is voor het puberbrein. Het is voor het eerst dat er onderzoek wordt gedaan naar de langetermijngevolgen van matig alcoholgebruik bij jongeren. De Hersenstichting maakt dit onderzoek mogelijk.

Voor en na

Het onderzoek volgt jongeren in de leeftijd 8-17 jaar over een langere periode. Er worden twee momenten met elkaar vergeleken: het moment dat ze nooit alcohol hebben gedronken en het moment waarop ze dat wel hebben gedaan. De onderzoekers bekijken op hersenscans of en welke verschillen er te zien zijn in de hersenen.

Alcohol mogelijk bedreiging ontwikkeling puberbrein

Hiermee kunnen de gevolgen van alcoholgebruik voor de ontwikkeling van de hersenen in kaart gebracht worden. Ook wordt er onderzocht of er effecten van alcohol zijn op de cognitieve vaardigheden van pubers. De Hersenstichting zet in op dit onderzoek omdat alcoholgebruik bij pubers mogelijk één van de grootste bedreigingen is voor de ontwikkeling van het puberbrein. ‘Het puberbrein is volop in ontwikkeling en nog kwetsbaarder dan dat van volwassenen.

Het is van levensbelang dat de hersenen zo gezond mogelijk blijven. Met dit onderzoek willen we de mogelijke risico’s in kaart brengen en mensen daar bewust van maken’, aldus dr. Loes van Herten, Hoofd Gezonde Hersenen bij de Hersenstichting.

Het is voor het eerst dat er grootschalig onderzoek wordt gedaan naar de langetermijngevolgen van matig alcoholgebruik bij jongeren. Hierdoor kunnen de resultaten van dit onderzoek van belang zijn voor een zeer grote groep jongeren.

'Bingedrinken'

Eerdere onderzoeken richtten zich voornamelijk op de effecten van overmatig drankgebruik, het zogenoemde ‘binge-drinking’ of 'Bingedrinken' waarbij iemand tijdens één gelegenheid een grote hoeveelheid alcohol drinkt van meer dan 5 glazen, dat door een veel kleinere groep wordt gedaan.

Unieke samenwerking

Ook uniek is dat er onderzoeksgroepen van het Erasmus MC, de Universiteit van Leiden, de VU en het UMC Utrecht samenwerken. Zij delen hun data uit eerdere onderzoeken naar alcoholgebruik bij pubers. In totaal worden de gegevens van zo’n 1400 pubers geanalyseerd. Met deze grote hoeveelheid data, kunnen er duidelijker conclusies getrokken worden over de effecten van matig alcoholgebruik op puberhersenen.