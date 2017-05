Mondpiercing niet bevorderlijk voor mondgezondheid

Heb je ook nog een mondpiercing op je bucketlist staan? Dan is het misschien maar beter om deze te schrappen omdat uit recent onderzoek is gebleken dat deze niet bevorderlijk is voor je mondgezondheid.

Terugtrekkend tandvlees

Mensen met een mondpiercing hebben een groter risico op terugtrekkend tandvlees of afgebroken stukjes tand of kies dan mensen zonder mondpiercing. Dit concludeert mondhygiënist Nienke Hennequin-Hoenderdos op basis van haar onderzoek. Ze promoveert op 24 mei 2017 aan de Universiteit van Amsterdam.

Doorboring weefsel

Een ’mondpiercing’ omvat de doorboring van het weefsel inclusief het geplaatste sieraad in- of rond de mond. Ongeveer 5% van de jongvolwassenen heeft een mondpiercing, aldus Hennequin-Hoenderdos. De tongpiercing komt het meeste voor, gevolgd door de lippiercing. Vrouwen hebben vier keer vaker een mondpiercing dan mannen. Er zijn slechts enkele internationale wetenschappers die zich bezig houden met dit onderwerp en daarmee is Hennequin-Hoenderdos niet alleen de nationale, maar ook een van de weinige internationale tandheelkundige experts op het gebied van mondpiercings.

Van zwelling tong tot breuk aan tand of kies

De complicaties die kunnen optreden met mondpiercings variëren van een zwelling van de tong na het zetten van een tongpiercing tot ernstige bijwerkingen die zelfs levensbedreigend kunnen zijn. Teruggetrokken tandvlees is de meest beschreven complicatie. Andere complicaties zijn barstjes in tanden of kiezen die het gevolg kunnen zijn van het spelen met de piercing, het bijten op de piercing of een piercing die met praten en eten tegen de tanden ‘tikt’.

Preventie

Voor het behoud van een gezonde mond raadt de promovendus het plaatsen van een mondpiercing daarom ook af. ‘Mocht de wens voor een mondpiercing ondanks dit advies toch aanwezig blijven, kies dan een professionele piercer met kennis over de juiste verzorging om de mond gezond te houden’, legt Hennequin-Hoenderdos uit.

Het plaatsen van een mondpiercing op de juiste plek en met de juiste lengte van het sieraad verminderen het risico op schade aan tanden en tandvlees. In een dronken bui een piercing laten zetten is daarom ook zeer onverstandig.

‘Mondzorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen bij het geven van informatie over mondpiercings en de verzorging daarvan. Het periodiek mondonderzoek is bij uitstek geschikt om schade als gevolg van de mondpiercing tijdig te ontdekken’, vindt Hennequin-Hoenderdos. Deze visie wordt ondersteund door het Ivoren Kruis, de wetenschappelijke vereniging voor preventieve mondzorg. Deze vereniging heeft naar aanleiding van dit proefschrift de patiëntenfolder ‘Mondpiercings’ aangepast.

Mond(piercing)hygiëne

Dagelijkse mondverzorging is belangrijk om de mond gezond te houden. Het basisadvies is tweemaal daags tandenpoetsen gedurende twee minuten met een fluoride tandpasta. Voor de drager van een mondpiercing komt daar de extra verzorging van het sieraad bij, want tandplak en tandsteen worden ook op het oppervlak van mondpiercings aangetroffen. Dit kan aanleiding geven tot ontstekingen.

Naast het effect van piercings op het tandvlees onderzocht Hennequin-Hoenderdos ook verschillende mondverzorgingsproducten in relatie tot tandvleesbeschadigingen. Het blijkt dat ook als gevolg van de dagelijkse mondverzorging kleine schaafwondjes aan het tandvlees kunnen ontstaan.

Maar, de voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, is de conclusie van het proefschrift volmondig dat om tandplaque te verwijderen en tandvleesontsteking te voorkomen de dagelijkse zelfzorg met diverse mondhygiënische hulpmiddelen het allerbelangrijkst is om de mond gezond te houden.