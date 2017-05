Besmet kalfsvlees uit Nederland duikt op in VS

De bacterie, beter bekend als de poepbacterie, zit mogelijk in vlees geleverd aan restaurants en winkels. Voor zover bekend is nog niemand ziek geworden. De bacterie, de STEC-variant van de E.coli-bacterie, werd vorige week ontdekt in een partij vlees. Inmiddels zijn bedrijven en consumenten zijn opgeroepen het vlees niet te eten maar terug te brengen of weg te gooien.

Hamburgerziekte

De ernstige STEC-variant kan leiden tot vermindering van de nierfunctie en bloedafbraak. Bij een ernstig verloop krijgt de patiënt last van bloedingen in de darmen waarna het bloed met de diarree naar buiten komt. Men spreekt dan van hemorragische colitis. De infectie kan ernstige schade aan de nieren veroorzaken als het hemolitisch uremisch syndroom (HUS) optreedt.

Het is nog onduidelijk welke vleesverwerker de bron is.

Vorig jaar haalde Jumbo haalt diverse rundertartaarproducten terug uit zijn winkels omdat de poepbacterie, mogelijk in de producten zat.