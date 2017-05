NZa:Nog 300 miljoen 'reserve' voor inkoop wijkverpleging

'Dit bedrag is ongeveer 300 miljoen lager dan het beschikbare landelijke budget', zo meldt de NZa na analyse van de inkoopgegevens van zorgverzekeraars in de Monitor Contractering wijkverpleging van de Zorgautoriteit. Dit betekent niet dat er te weinig zorg is ingekocht, maar geeft wel aan dat er nog ruimte is om eventuele tekorten voor de wijkverpleging in 2017 op te vangen.

Gecontracteerd

Naar schatting is 86% van de aanbieders van wijkverpleging gecontracteerd. De contracteergraad is vergelijkbaar met andere sectoren in de eerstelijnszorg. Bijna alle wijkverpleegkundige zorg (93%) wordt ingekocht in de vorm van integrale tarieven. Deze integrale tarieven bieden ruimte voor maatwerk. Dat kan een uurtarief zijn, maar sommige verzekeraars spreken ook een dag- of maandtarief af met zorgaanbieders.

Risico

Zorgverzekeraars geven de inkoop van specifieke wijkverpleging als wijkgerichte zorg en beschikbaarheidsvoorzieningen voor onplanbare zorg op verschillende manieren vorm. Dit wordt meegenomen in het integrale tarief, maar er kunnen ook aparte afspraken over worden gemaakt. De NZa ziet hierin een mogelijk risico. Verschillende manieren van zorginkoop kunnen leiden tot versnippering en dit komt de samenwerking en doelmatigheid niet ten goede.

Ervaringen

In de monitor Contractering wijkverpleging gaat de NZa ook in op de ervaringen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het inkoopproces. Zorgaanbieders zijn over het algemeen minder tevreden over het contracteerproces en de uitkomsten daarvan dan zorgverzekeraars. Zij ervaren weinig onderhandelingsruimte en vinden dat verzekeraars meer invloed hebben dan de aanbieders.

Inspelen op veranderingen

Alle verzekeraars berekenen het integrale uurtarief op basis van gegevens van een aanbieder uit het verleden en een percentage van het door de NZa vastgestelde tarief. Hier signaleert de NZa een mogelijk risico omdat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen. Dat betekent dat de zorgvraag en de zorgzwaarte toenemen.

Een tarief op basis van gegevens uit het verleden is dan niet langer altijd toereikend. Het is belangrijk dat verzekeraars en aanbieders inspelen op deze veranderingen. De NZa roept zorgaanbieder op transparant te zijn over de kosten en kwaliteit van de zorg die zij bieden en de verzekeraars om tarieven af te spreken die hierbij aansluiten.