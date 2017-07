Zuiveldrankje tegen spierafbraak

Naarmate we ouder worden verliezen we spiermassa en spierkracht. Regelmatige lichaamsbeweging kan deze achteruitgang deels tegengaan, maar daarvoor zijn genoeg eiwitten in het lichaam nodig. Inspanningsfysioloog Maria Hopman van het Radboudumc bekijkt dit jaar in het Vierdaagseonderzoek met haar team of een zuiveldrankje bij oudere Vierdaagselopers voldoende eiwitten levert om spierafbraak tegen te gaan.

Veroudering leidt tot verlies van spiermassa en spierkracht, en daardoor nemen ook lichamelijke functies af. Zo kunnen ouderen moeite krijgen met opstaan uit een stoel, of traplopen. Spiermassa is terug te krijgen door voldoende te bewegen, mits er genoeg eiwitten in het lichaam aanwezig zijn voor de aanmaak van spierweefsel. Veel ouderen krijgen te weinig eiwitten binnen uit voeding. Het Radboudumc gaat daarom onderzoeken of extra eiwitinname in de vorm van een zuiveldrankje de spiermassa, spierkracht en het fysiek functioneren van ouderen die veel bewegen nog verder kan verbeteren. Hoogleraar Inspanningsfysiologie Maria Hopman: “We bekijken of een zuiveldrankje ook bij vitale actieve mensen het proces van spierverlies door veroudering terug kan dringen.”

Sterker met eiwitten?

120 Vierdaagselopers van 65 jaar en ouder nemen gedurende dertien weken, twaalf weken voor de Vierdaagse en de week van de Vierdaagse, tweemaal daags een zuiveldrankje. De ene groep krijgt een zuiveldrankje met eiwitten, de andere groep een drankje zonder extra eiwitten (placebo). De onderzoekers meten voor en na de Vierdaagse onder andere spierkracht, spiermassa, fitheid en fysieke functionaliteit. Daarnaast vullen de deelnemers vragenlijsten in over hun beweegpatroon, voedingspatroon en mogelijke klachten van spieren en gewrichten.

Herstelvermogen

De onderzoekers bekijken ook of extra eiwitinname invloed heeft op de fysieke prestatie en het herstelvermogen van de wandelaars. Vallen wandelaars met het zuiveldrankje bijvoorbeeld minder vaak uit? Of blijven ze fitter over de vier dagen? Maria Hopman: “Wanneer de spieren in een betere conditie zijn voor aanvang van de Vierdaagse verwacht je dat klachten van spierpijn minder, en het herstel beter zullen zijn tijdens de Vierdaagse.”

Vierdaagseonderzoek

Ieder jaar doet het Radboudumc onderzoek onder wandelaars van de Vierdaagse. Het onderzoek heeft meerdere onderzoekslijnen: naast het onderzoek naar extra eiwitinname is er ook het langlopende onderzoek naar gezondheidsverschillen tussen Vierdaagselopers en een niet-wandelende controlegroep. Voor het onderzoek wordt dit jaar samengewerkt met Eat2Move, centrum voor voeding en bewegen van Wageningen Universiteit, en FrieslandCampina.