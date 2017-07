'Lopers Vierdaagse geveld door buikgriep'

Een aantal wandelaars is op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse uitgevallen door buikklachten en misselijkheid.

Onder hen zijn 20 Britse militairen. Zij zijn in kamp Heumensoord apart gezet en hebben ook een aparte wc. Dit melden verschillende media donderdag. Het hoofd van de medische dienst van de Vierdaagse Ernst Paul van Etten laat weten dat ook leden van de medische dienst van de Vierdaagse getroffen zijn. Het is volgens hem nog onduidelijk wat de militairen precies hebben. Van Etten tegen het AD: 'Het kan voedselvergiftiging zijn, maar ook een virus.'

GGD, defensie en de medische dienst onderzoeken nu om welke besmetting het gaat. Mogelijk hebben de militairen onderweg een consumptie aangenomen die niet helemaal in orde was. Ook kan het zijn dat wandelaars al met een besmetting aan de Vierdaagse zijn begonnen. Maar volgens Defensie ligt het in elk geval niet aan de keuken op Heumensoord. Dan waren er meer mensen ziek geworden. Er zijn op het kamp 6000 militairen.

Op de derde dag van de Vierdaagse zijn 1002 wandelaars uitgevallen, 38.717 deelnemers zijn gefinisht.