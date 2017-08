NVWA maakt nieuwe lijst met foute eieren bekend

Alle eicodes van bedrijven waar de afgelopen week fipronil in eieren is gevonden zijn vandaag gepubliceerd. Het gaat om 138 eicodes afkomstig uit de groep van 180 bedrijven waarnaar onderzoek is gedaan. Dat is ongeveer een vijfde van het totale aantal pluimveehouders in Nederland. De bedrijven waarvan de eicodes op de site zijn gepubliceerd blijven geblokkeerd. De eieren van deze bedrijven zijn uit de schappen gehaald door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).