Bij 4 op de 5 verpleeghuizen is wachtlijst voor dementerenden te lang

Het blijkt slecht gesteld te zijn met de capaciteit in de verpleeghuizen voor de opvang van nieuwe patiënten met vergevorderde dementie. Dit blijkt uit een Mystery-onderzoek van de Consumentenbond.

Half jaar geen uitzondering

'Slechts 19% van de verpleeghuizen biedt plek binnen de landelijke norm van 6 weken', aldus de Consumentenbond. Bij 47% van de verpleeghuizen duurt het langer, waarbij een half jaar geen uitzondering is. De rest van de verpleeghuizen kan geen goede inschatting maken van de wachttijd.

101 verpleeghuizen

De Consumentenbond deed een mystery-onderzoek waarbij 101 verpleeghuizen werden gebeld met de vraag hoe lang de wachttijd is voor een familielid met vergevorderde dementie. Naast de te lange wachtlijsten blijken de verpleeghuizen vaak ook te verzuimen om door te verwijzen naar een zorgkantoor als ze geen plek hebben binnen 6 weken. Bovendien geven ze niet of nauwelijks informatie over alternatieve vormen van zorg tijdens het wachten

Financiële consequenties

De lange wachtlijsten hebben ook financiële consequenties voor de betrokkenen. Zij krijgen vaak al zorg via een thuiszorgorganisatie - betaald door de zorgverzekeraar - waarbij geen eigen bijdragen en geen eigen risico gelden.

Indicatie voor verpleeghuis

Dit verandert met een indicatie voor een verpleeghuis. Consumenten die op de wachtlijst belanden, krijgen overbruggingshulp vergoed uit de Wet langdurige zorg. Deze wet eist wel een eigen bijdrage, die kan oplopen tot honderden euro’s per maand, afhankelijk van inkomen en vermogen. Ook is er kans op minder uren zorg, doordat diverse zorgwetten met verschillende budgetten werken.

Zorgen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het gaat hier om kwetsbare consumenten die geconfronteerd worden met lange wachtlijsten, gebrekkige informatie van verpleeghuizen over alternatieven en systeemfouten in de financiering van de zorg. Wij maken ons grote zorgen.’ De Consumentenbond zal alle partijen confronteren met de resultaten van het onderzoek.