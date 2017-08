Keuze behandeling patiënt ligt nog veel te vaak bij arts

In de praktijk blijkt er nog niet veel terecht te komen dat patiënten samen met hun arts in de spreekkamer meebeslissen over hun behandeling. Dit meldt Patiëntenfederatie Nederland.

Niet meer dan één keuze

In bijna de helft van de gevallen krijgt de patiënt niet meer dan één keuze voorgelegd door de zorgverlener', zo blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna achtduizend leden van het eigen zorgpanel.

'Iets verbeterd in afgelopen drie jaar'

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie constateert dat patiënten en zorgverleners nog een lange weg hebben te gaan. 'Het gaat weliswaar iets beter dan drie jaar geleden, maar we zijn er nog niet.' Drie jaar geleden kreeg iets meer dan zestig procent geen keuze voorgelegd in de spreekkamer.

Meebeslissen over 'eigen lijf'

De deelnemers aan het onderzoek zeggen in overgrote meerderheid dat ze er behoefte aan hebben om samen met de dokter te bespreken wat er kan. Ze willen dit omdat het over hun eigen lijf gaat. Bovendien denken patiënten dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het gesprek in de spreekkamer.

Eenrichtingsverkeer

Maar vaak is het nog eenrichtingsverkeer tijdens het gesprek met de zorgverlener. Een op de zeven voelt zich te weinig betrokken bij de beslissing over de behandeling. En vier op de tien vinden dat er te weinig aandacht was voor de persoonlijke situatie van de patiënt. Ze hebben behoefte aan veel meer informatie. Over de behandeling zelf, over de voor- en nadelen daarvan. En over de risico’s. Dus gaat zeventig procent zelf maar op onderzoek uit om aan de informatie te komen.

'Samen beslissen meer onder de aandacht'

De Patiëntenfederatie vindt dat zorgverleners samen beslissen vaker onder de aandacht moeten brengen. Dianda Veldman: 'Het moet gewoon onderdeel zijn van het consult. Daar kan de patiënt ook zelf iets aan doen, maar de zorgverlener moet er wel voor open staan.'

Stimuleren

Om samen beslissen in de spreekkamer te stimuleren, heeft de Patiëntenfederatie in 2016 samen met de Federatie Medisch Specialisten de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ opgezet. Een initiatief dat inmiddels door diverse patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en ziekenhuizen wordt omarmd.