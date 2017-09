Belgische consumentenbond waarschuwt voor schadelijke stoffen in lippenbalsems

De aanwezigheid van schadelijke stoffen in heel wat lippenbalsems is problematisch. Dat concludeert de Belgische organisatie Test Aankoop in een recente test.

Liefst 15 van de 21 producten die de consumentenorganisatie selecteerde, vielen door de mand. Test Aankoop wil dat de EU duidelijke normen vastlegt en wijst op de nood aan meer onderzoek.

Voor velen is het een onmisbaar product tegen droge of gebarsten lippen. Dagelijks of meermaals per dag een laagje lippenbalsem kan tijdelijk verlichting bieden, zeker wanneer het buiten koud en guur is. Maar wie lippenbalsem aanbrengt, slikt onmiskenbaar ook een deel product in. Test Aankoop is in zijn test van lippenbalsems van oordeel dat dit mogelijks niet zo onschuldig is.

De bron van het probleem: minerale oliën

Heel wat cosmetica bevatten minerale oliën. In producten die voor de huid bestemd zijn, kan dat geen kwaad. Anders is het wanneer een deel van het product kan worden ingeslikt, zoals bij lippenbalsem. Minerale oliën doen immers stoffen ontstaan die, wanneer ze worden ingeslikt, ongewenste effecten kunnen hebben.

De gelaakte stoffen heten MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons). Over deze stoffen is het fijne nog niet geweten, maar er zijn sterke vermoedens dat MOAH mogelijk kankerverwekkend zijn en dat MOSH zich opstapelt in de organen en gezwellen kan vormen in lymfeklieren, lever en milt. Bovendien wordt de aanwezigheid van deze schadelijke stoffen noch op de verpakking, noch in de ingrediëntenlijst vermeld, wat de keuze voor de consument nog moeilijker maakt. De bevoegde Europese instantie laat het gebruik hiervan momenteel toe en heeft bovendien geen veiligheidsmarge vastgelegd. Test Aankoop betreurt dit.

Een slecht rapport voor 15 lippenbalsems

Bij gebrek aan veiligheidslimieten zijn de aanbevelingen van bepaalde instanties zoals Cosmetic Europe en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) de maatstaf. Test Aankoop stelde vast dat 15 van de 21 voor de test geselecteerde producten hogere gehaltes bevatten dan deze instanties aangeven.

Ook erg bekende merken van lippenbalsem komen in dat lijstje van 15 voor. In alfabetische volgorde gaat het om de volgende producten: Aptonia, Avène, Carmex, Eucerin, La Roche-Posay, Labello Original, Labello Sun protect, Le Petit Marseillais, Louis Widmer, Maybelline Babylips Dr rescue, Maybelline Babylips hydrate, Neutrogena, Vaseline, Vichy en Yves Rocher.

Zes producten bleken geen MOSH of MOAH te bevatten. Daarvan bleken er na een grondige test twee een goede kwaliteit te bieden. De test is te raadplegen via Test Aankoop .

Nood aan normen

Vermits er dringend normen moeten komen die de aanwezigheid van MOSH en MOAH limiteren, heeft Test Aankoop niet alleen de ministers van Volksgezondheid en Consumentenzaken aangeschreven over deze test, maar ook samen met andere organisaties gevraagd dat Europa maatregelen zou treffen.